Летели "Цирконы", баллистика и сотни дронов: как ПВО отразила ночную атаку РФ
В ночь на 24 сентября российские войска атаковали Украину противокорабельными и баллистическими ракетами, а также 282 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.
Этой ночью россияне атаковали:
- противокорабельными ракетами "Циркон" из Курской, Ростовской, Орловской обл.;
- баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400/KN-23 из Курской и Брянской обл.;
- 282 ударными беспилотниками типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", баражирующими боеприпасами "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Орел, Миллерово, Шаталово, Курск, Приморско-Ахтарск акватории Азовского моря.
Основные направления удара - Одесская и Киевская облассти.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 227 целей:
- 4 противокорабельные ракеты "Циркон";
- 3 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400/KN-23;
- 1 "Бандероль"/"Дань-Т";
- 219 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.
Обстрелы Украины 24 сентября
Напомним, ночью 24 сентября российские войска атаковали Киев дронами и баллистическими ракетами - в городе прозвучало несколько волн взрывов. Обломки рухнули в нескольких районах столицы. Есть погибшие и пострадавшие.
Также этой ночью россияне атаковали Одессу - повреждена крыша и часть верхнего этажа медицинского учреждения. Выбиты окна в 10 близлежащих жилых домах и школе.