Летели "Цирконы", баллистика и сотни дронов: как ПВО отразила ночную атаку РФ

В ночь на 24 сентября российские войска атаковали Украину противокорабельными и баллистическими ракетами, а также 282 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 227 целей:

Обстрелы Украины 24 сентября

Напомним, ночью 24 сентября российские войска атаковали Киев дронами и баллистическими ракетами - в городе прозвучало несколько волн взрывов. Обломки рухнули в нескольких районах столицы. Есть погибшие и пострадавшие.

Также этой ночью россияне атаковали Одессу - повреждена крыша и часть верхнего этажа медицинского учреждения. Выбиты окна в 10 близлежащих жилых домах и школе.