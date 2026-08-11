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Летели "Цирконы", баллистика и дроны: сколько целей обезвредила ПВО во время ночной атаки РФ

09:41 11.08.2026 Вт
2 мин
Воздушные силы назвали основное направление удара врага
aimg Юлия Капитонова
Летели "Цирконы", баллистика и дроны: сколько целей обезвредила ПВО во время ночной атаки РФ Фото: ПВО смогло обезвредить большинство вражеских дронов (Getty Images)
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Минувшей ночью Россия направила на Украину противокорабельные ракеты "Циркон", баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, а также дроны разных типов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.

Новая вражеская атака началась еще в 18:00 10 августа.

Российские ракеты летели из Курской, Ростовской, Воронежской, Орловской областей РФ. Пока ВС ВСУ не раскрывают их количество.

Что касается дронов, то они атаковали из направлений: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

"Враг атаковал Украину 120 ударными БпЛА типа Shahed (большинство из них - реактивные), "Гербера" и дронами-имитаторами типа "Пародия", - рассказали защитники.

К уничтожению вражеских целей были привлечены:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения РЭБ и беспилотных систем;
  • мобильные огневые группы сил обороны Украины.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что главное направление удара врага - Киевская область и Запорожье.

"По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 98 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", - сообщили защитники неба.

В ПС ВСУ также подтвердили попадание некоторых российских целей на 21 локации, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - призывали защитники.

Напомним, ранее в ГСЧС показали фото последствий обстрела Киева ночью 11 августа.

Также РБК-Украина рассказывало, что в столице гремели мощные взрывы, враг били по городу баллистикой.

Кроме того, накануне стало известно, что Россия получила новую поставку баллистических ракет от КНДР.

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