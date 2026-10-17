Летіли тисячі дронів: у Москві скаржаться на масштабні атаки ЗСУ

Собянін стверджує, що російська ППО у період з 10 до 17 жовтня нібито знешкодила 2730 українських дронів, які летіли "в напрямку Московського регіону".

"Більшість із них знищено силами ППО на дальніх рубежах. 534 безпілотники нейтралізовано на підльоті до Москви", - написав Собянін.

Що важливо розуміти, з такою заявов він виступив на тлі чергового колапсу в аеропортах московського авіавузла, пов'язаного з нальотами БпЛА.

Мер Москви також стверджує, що кількість збитих дронів, які прямували до міста, зростала щодня.

А у Міноборони РФ заявляють, що протягом цього тижня в небі над російськими регіонами загалом збили понад 4500 українських БпЛА.

Так, у ніч проти 10 жовтня російські сили ППО та РЕБ нібито знешкодили 560 безпілотників. До кінця того ж дня вони заявили про перехоплення ще 78 дронів.

Наступними днями російське Міноборони повідомляло про збиття 591 безпілотника 11 жовтня, 184 - 12 жовтня та 674 - 13 жовтня.

У ніч проти 14 жовтня, за даними ворожого відомства, перехопили ще 902 БпЛА.

У середу, після заяви віцепрем'єра Олександра Новака про атаку українських військ на Саратовський і Рязанський нафтопереробні заводи, російське оборонне відомство відзвітувало про знищення ще 91 безпілотника в цих регіонах.

15 жовтня російська влада оголосила про перехоплення 153 дронів, а наступного дня - ще 691.

Уранці в суботу влада РФ повідомила про збиття вже 610 україсньких дронів.

З урахуванням даних, оприлюднених Собяніним, виходить, що з 10 до 17 жовтня на Москву прямувала більш ніж половина всіх українських дронів, про які російська влада звітувала за цей період.