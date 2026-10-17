Летели тысячи дронов: в Москве жалуются на масштабные атаки ВСУ

Собянина утверждает, что российская ПВО в период с 10 по 17 октября якобы обезвредила 2730 украинских дронов, летевших "в направлении Московского региона".

"Большинство из них уничтожено силами ПВО на дальних рубежах. 534 беспилотника нейтрализованы на подлете к Москве", - написал Собянин.

Важно отметить, что с таким заявлением он выступил на фоне очередного коллапса в аэропортах московского авиаузла, связанного с налетами БПЛА.

Мэр Москвы также утверждает, что количество сбитых дронов, которые направлялись на город, росло ежедневно.

В Минобороны РФ заявляют, что в течение этой недели в небе над российскими регионами в общей сложности сбили более 4500 украинских БПЛА.

Так, в ночь на 10 октября российские силы ПВО и РЭБ якобы обезвредили 560 беспилотников. К концу того же дня они заявили о перехвате еще 78 дронов.

В последующие дни российское Минобороны сообщало о сбитии 591 беспилотника 11 октября, 184 - 12 октября и 674 - 13 октября.

В ночь на 14 октября, по данным российского ведомства, перехватили еще 902 БПЛА.

В среду, после заявления вице-премьера Александра Новака об атаке украинских войск на Саратовский и Рязанский нефтеперерабатывающие заводы, российское оборонное ведомство отчиталось об уничтожении еще 91 беспилотника в этих регионах.

15 октября российские власти объявили о перехвате 153 дронов, а на следующий день - еще 691.

Утром в субботу власти РФ сообщили о сбитии еще 610 украинских дронов.

С учетом данных, обнародованных Собяниным, получается, что с 10 по 17 октября на Москву направлялось более половины всех украинских дронов, о которых российские власти отчитывались за этот период.