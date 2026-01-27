UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Летіли реактивні "Шахеди" та "Італмас": у ЗСУ розповіли деталі нічної атаки росіян

Фото: у ЗСУ розповіли деталі нічної атаки росіян (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі атакували територію України, застосувавши різні типи ударних безпілотників. Більшість ворожих цілей знищили сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що у ніч на 27 січня війська РФ атакували України 165 ударними дронами типу Shahed, зокрема й реактивними, а також "Герберами", "Італмас" та БпЛА інших типів.

Безпілотники летіли із таких напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, а також з Гвардійського і Чауди ТОТ АР Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито, або подавлено 135 ворожих БпЛА на півночі, півдні в центрі та сході країни", - зазначили у Повітряних силах.

При цьому зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих дронів на 9 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у ЗСУ.

Обстріл України 27 січня

Російські війська вночі атакували кілька регіонів ударними безпілотниками, пошкодивши критичну інфраструктуру та цивільну забудову.

Так, у ніч на 27 січня ворог обстріляв Одесу. Під удар потрапили житлові будинки практично в самому центрі міста – у Хаджибейському районі.

Унаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження об'єкта інфраструктури, багатоквартирних житлових будинків, дитячого садка, магазину та будівельного майданчика. Удари припали на кілька локацій, що призвело до значних руйнувань і пожеж.

Окрім того, Російська армія зранку завдала удару по інфраструктурі Львівської області. Ворог атакував обʼєкт інфраструктури, на місці працюють всі профільні служби.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниППОВторгнення Росії до УкраїниДрони