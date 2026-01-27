Летели реактивные "Шахеды" и "Италмас": в ВСУ рассказали детали ночной атаки россиян

Отмечается, что в ночь на 27 января войска РФ атаковали Украину 165 ударными дронами типа Shahed, в том числе и реактивными, а также "Герберами", "Италмас" и БпЛА других типов.

Беспилотники летели с таких направлений: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ, а также из Гвардейского и Чауды ТОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 135 вражеских БПЛА на севере, юге в центре и востоке страны", - отметили в Воздушных силах.

При этом зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых дронов на 9 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в ВСУ.