Летіли реактивні "Шахеди" та дрони інших типів: у ЗСУ розповіли про нічну атаку РФ

"У ніч на 16 січня противник атакував 76 ударними БпЛА типу Shahed, у тому числі реактивними, "Гербера", "Італмас" і безпілотниками інших типів", - зазначили у Повітряних силах.

Зазначається, що ворог атакував із кількох напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ, ТОТ Донецьк.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито, або подавлено 53 ворожі БпЛА. При цьому зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих дронів на одній локації.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.