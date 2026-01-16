Летели реактивные "Шахеды" и дроны других типов: в ВСУ рассказали о ночной атаке РФ

"В ночь на 16 января противник атаковал 76 ударными БпЛА типа Shahed, в том числе реактивными, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов", - отметили в Воздушных силах.

Отмечается, что враг атаковал с нескольких направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск РФ, ТОТ Донецк.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито или подавлено 53 вражеских БПЛА. При этом зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых дронов на одной локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.