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Летіли реактивні "Шахеди", "Бандеролі" та "Гербери": як ППО впоралась з ударом РФ

08:29 23.09.2026 Ср
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: які наслідки удару по Україні 23 вересня (Getty Images)

Вночі з 22 на 23 вересня Росія здійснила масований удар по Україні одразу з шести напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.

Атака тривала з 18:00 22 вересня. Противник використав 161 ударний безпілотник, серед яких:

  • дрони типу Shahed, 82 із них - реактивні;
  • "Гербери";
  • дрони-імітатори типу "Пародія";
  • крилаті ракети "Бандероль"/"Дань-Т" - 3 одиниці.

Запуски здійснювали з Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, Міллерового, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

За попередніми даними станом на 08:00, збито і подавлено 119 безпілотників типів Shahed, "Гербера" та інших, а також усі 3 ракети "Бандероль"/"Дань-Т".

Влучання засобів повітряного нападу зафіксовано на 18 локаціях. Ще на 8 локаціях впали уламки збитих дронів.

Столиця цієї ночі зазнала кількох хвиль ударів. Як повідомляло РБК-Україна, у Голосіївському районі дрон влучив у складські приміщення та АЗС, виникла пожежа.

У Солом'янському районі вогонь охопив територію транспортного підприємства, а уламки збитих безпілотників впали між житловими будинками.

Згодом ворог вдарив по АЗС.

Нагадаємо, ще напередодні ночі президент України Володимир Зеленський попередив про підготовку нового масованого удару.

Як повідомляло РБК-Україна, він заявив, що розвідка зафіксувала відповідні приготування з боку Росії.

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