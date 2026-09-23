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Летели реактивные "Шахеды", "Бандероли" и "Герберы": как ПВО справилась с ударом РФ

08:29 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: какие последствия удара по Украине 23 сентября (Getty Images)

Ночью с 22 на 23 сентября Россия нанесла массированный удар по Украине сразу из шести направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины.

Атака продолжалась с 18:00 22 сентября. Противник использовал 161 ударный беспилотник, среди которых:

  • дроны типа Shahed, 82 из них - реактивные;
  • "Герберы";
  • дроны-имитаторы типа "Пародия";
  • крылатые ракеты "Бандероль"/"Дань-Т" - 3 единицы.

Запуски осуществлялись из Орла, Курска, Приморско-Ахтарска, Миллеровj, а также временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

По предварительным данным по состоянию на 08:00, сбиты и подавлены 119 беспилотников типов Shahed, "Гербера" и других, а также все 3 ракеты "Бандероль"/"Дань-Т".

Попадание средств воздушного нападения зафиксировано на 18 локациях. Еще на 8 локациях упали обломки сбитых дронов.

Столица этой ночью потерпела несколько волн ударов. Как сообщало РБК-Украина, в Голосеевском районе дрон попал в складские помещения и АЗС, возник пожар.

В Соломенском районе огонь охватил территорию транспортного предприятия, а обломки сбитых беспилотников упали между жилыми домами.

Позже враг ударил по АЗС.

Напомним, еще в преддверии ночи президент Украины Владимир Зеленский предупредил о подготовке нового массированного удара.

Как сообщало РБК-Украина, он заявил, что разведка зафиксировала соответствующие приготовления со стороны России.

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