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Летіли ракети та дрони, десятки прильотів: як ППО відбила нічну атаку РФ

09:33 06.08.2026 Чт
2 хв
Скільки ворожих цілей вдалося збити?
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: сили ППО збили 66 ворожих дронів (Getty Images)

У ніч на 6 серпня Росія атакувала Україну 4 ракетами та 101 ударним дроном. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей, однак є десятки влучань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі росіяни атакували Україну:

  • двома протикорабельними ракетами "Онікс" (райони пусків ТОТ АР Крим);
  • двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П (район пуску - повітряний простір над акваторією Чорного моря);
  • 101 ударним дроном типу Shahed (більшість із них - реактивні), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел - РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 66 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 29 ударних дронів та однієї ракети "Онікс" на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях. Решта ракет цілей не досягла, інформація уточнюється.

Обстріли України

Нагадаємо, в ніч на 6 серпня росіяни атакували Суми керованими авіабомбами (КАБами). Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано пошкодження та є постраждалі.

Ввечері 5 серпня російські війська завдали удару по Одеській області. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та автомобілі, також відомо як мінімум про одного постраждалого.

Також вчора російський обстріл призвів до знеструмлення великої кількості абонентів у Нікопольському районі на Дніпропетровщині.

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