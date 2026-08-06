Летіли ракети та дрони, десятки прильотів: як ППО відбила нічну атаку РФ

Обстріли України

Нагадаємо, в ніч на 6 серпня росіяни атакували Суми керованими авіабомбами (КАБами). Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано пошкодження та є постраждалі.

Ввечері 5 серпня російські війська завдали удару по Одеській області. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та автомобілі, також відомо як мінімум про одного постраждалого.

Також вчора російський обстріл призвів до знеструмлення великої кількості абонентів у Нікопольському районі на Дніпропетровщині.