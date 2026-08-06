Летели ракеты и дроны, десятки прилетов: как ПВО отразила ночную атаку РФ

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 6 августа россияне атаковали Сумы управляемыми авиабомбами(КАБами). В результате вражеского обстрела зафиксированы повреждения и пострадавшие.

Вечером 5 августа российские войска нанесли удар по Одесской области . В результате атаки повреждены жилые дома и автомобили, также известно как минимум об одном пострадавшем.

Также вчера российские обстрелы привели к обесточиванию большого количества абонентов в Никопольском районе на Днепропетровщине.