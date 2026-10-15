Летіли ракети і сотні дронів: як ППО відбивала нічну атаку РФ

Сили ППО України змогли успішно знешкодити більшість засобів ураження, які Росія застосувала під час нової масованої атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.
У ніч на 15 жовтня російські загарбники били по Україні ракетами та ударними безпілотниками. Повітряний напад розпочався ще о 18:00 14 жовтня.
Під час нової атаки ворог застосував:
Безпілотники запускали з російських Орла, Міллерового, Шаталового, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, українська ППО знешкодила 536 ворожих безпілотників Shahed, "Гербера" та інших типів.
Водночас зафіксовано:
Атака ворога триває досі. У повітряному просторі залишаються кілька ворожих безпілотників.
Раніше РБК-Україна повідомляло про масовану атаку Росії на Кіровоградщину - відомо про загибель трьох людей.
Також на тлі останніх подій президент Володимир Зеленський заявив про відновлення ударів по ворожих НПЗ.