UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні

Летіли ракети і сотні дронів: як ППО відбивала нічну атаку РФ

08:23 15.10.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: ППО відбила більшість хвиль атак РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сили ППО України змогли успішно знешкодити більшість засобів ураження, які Росія застосувала під час нової масованої атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

У ніч на 15 жовтня російські загарбники били по Україні ракетами та ударними безпілотниками. Повітряний напад розпочався ще о 18:00 14 жовтня.

Під час нової атаки ворог застосував:

  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59 з акваторії Чорного моря;
  • 580 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів-імітаторів типу "Пародія".

Безпілотники запускали з російських Орла, Міллерового, Шаталового, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, українська ППО знешкодила 536 ворожих безпілотників Shahed, "Гербера" та інших типів.

Водночас зафіксовано:

  • влучання ворожих засобів повітряного нападу на 31 локації;
  • падіння збитих цілей та їхніх уламків на 11 локаціях.

Атака ворога триває досі. У повітряному просторі залишаються кілька ворожих безпілотників.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна Росії проти УкраїниАтака дронівРакетна атакаППО