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Летели ракеты и сотни дронов: как ПВО отражала ночную атаку РФ

08:23 15.10.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: ПВО отразило большинство волн атак РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Силы ПВО Украины смогли успешно обезвредить большинство средств поражения, которые Россия применила во время новой массированной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

В ночь на 15 октября российские захватчики били по Украине ракетами и ударными беспилотниками. Воздушное нападение началось еще в 18:00 14 октября.

Во время новой атаки враг применил:

  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 из акватории Черного моря;
  • 580 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов-имитаторов типа "Пародия".

Беспилотники запускали из российских Орла, Миллерова, Шаталового, Брянска, Курска и Приморско-Ахтарска, а также временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, украинская ПВО обезвредила 536 вражеских беспилотников Shahed, "Гербера" и других типов.

В то же время зафиксировано:

  • попадание вражеских средств воздушного напедения на 31 локации;
  • падение сбитых целей и их обломков на 11 локациях.

Атака врага продолжается и сейчас. В воздушном пространстве остаются несколько вражеских беспилотников.

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