Летели ракеты и сотни дронов: как ПВО отражала ночную атаку РФ

В ночь на 15 октября российские захватчики били по Украине ракетами и ударными беспилотниками. Воздушное нападение началось еще в 18:00 14 октября.

Во время новой атаки враг применил:

2 управляемые авиационные ракеты Х-59 из акватории Черного моря;

580 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов-имитаторов типа "Пародия".

Беспилотники запускали из российских Орла, Миллерова, Шаталового, Брянска, Курска и Приморско-Ахтарска, а также временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, украинская ПВО обезвредила 536 вражеских беспилотников Shahed, "Гербера" и других типов.

В то же время зафиксировано:

попадание вражеских средств воздушного напедения на 31 локации;

падение сбитых целей и их обломков на 11 локациях.

Атака врага продолжается и сейчас. В воздушном пространстве остаются несколько вражеских беспилотников.