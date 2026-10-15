Летели ракеты и сотни дронов: как ПВО отражала ночную атаку РФ

Силы ПВО Украины смогли успешно обезвредить большинство средств поражения, которые Россия применила во время новой массированной атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.
В ночь на 15 октября российские захватчики били по Украине ракетами и ударными беспилотниками. Воздушное нападение началось еще в 18:00 14 октября.
Во время новой атаки враг применил:
Беспилотники запускали из российских Орла, Миллерова, Шаталового, Брянска, Курска и Приморско-Ахтарска, а также временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, украинская ПВО обезвредила 536 вражеских беспилотников Shahed, "Гербера" и других типов.
В то же время зафиксировано:
Атака врага продолжается и сейчас. В воздушном пространстве остаются несколько вражеских беспилотников.
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