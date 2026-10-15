ua en ru
Чт, 15 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Летели ракеты и сотни дронов: как ПВО отражала ночную атаку РФ

08:23 15.10.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Летели ракеты и сотни дронов: как ПВО отражала ночную атаку РФ Фото: ПВО отразило большинство волн атак РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Силы ПВО Украины смогли успешно обезвредить большинство средств поражения, которые Россия применила во время новой массированной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

В ночь на 15 октября российские захватчики били по Украине ракетами и ударными беспилотниками. Воздушное нападение началось еще в 18:00 14 октября.

Во время новой атаки враг применил:

  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 из акватории Черного моря;
  • 580 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов-имитаторов типа "Пародия".

Беспилотники запускали из российских Орла, Миллерова, Шаталового, Брянска, Курска и Приморско-Ахтарска, а также временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, украинская ПВО обезвредила 536 вражеских беспилотников Shahed, "Гербера" и других типов.

В то же время зафиксировано:

  • попадание вражеских средств воздушного напедения на 31 локации;
  • падение сбитых целей и их обломков на 11 локациях.

Атака врага продолжается и сейчас. В воздушном пространстве остаются несколько вражеских беспилотников.

Ранее РБК-Украина сообщало о массированной атаке России на Кировоградщину – известно о гибели трех человек.

Также на фоне последних событий президент Владимир Зеленский заявил о возобновлении ударов по враждебным НПЗ .

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война России против Украины Атака дронов Ракетная атака ПВО
Новости
"С нас хватит": Зеленский заявил, что Украина снова будет бить по НПЗ России
"С нас хватит": Зеленский заявил, что Украина снова будет бить по НПЗ России
Аналитика
Ловушка для Трампа. Как атаки на Украину вредят республиканцам перед выборами в Конгресс
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Ловушка для Трампа. Как атаки на Украину вредят республиканцам перед выборами в Конгресс