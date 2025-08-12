Летіли "Іскандери" та "Шахеди": у Повітряних силах розповіли подробиці нічної атаки ворога

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 9:00, протиповітряною обороною збито, або подавлено 36 ворожих дронів типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Окрім того, за даними Повітряних сил, зафіксовано влучання 12 безпілотників та 3 ракет на 7 локаціях.

"У ніч на 12 серпня противник атакував 48 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Шаталово РФ, а також 4 балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької та Брянської областей РФ", - зазначили у Повітряних силах.

Нічний обстріл РФ 12 серпня

Російські війська сьогодні, 12 серпня, атакували України дронами та ракетами. Під обстрілом перебували переважно східні та північні регіони, хоча повітряна тривога лунала у більшості областей, зокрема, через загрозу балістики.

Повідомляється, що ворог в ніч на 12 серпня завдав ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Станом на 9:00 відомо про одного загиблого та 11 поранених різних ступенів тяжкості. Ще 12 військових вернулося за медичною допомогою зі скаргами на акубаротравму та гострий стрес.