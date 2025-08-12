Летіли "Іскандери" та "Шахеди": у Повітряних силах розповіли подробиці нічної атаки ворога
Російські війська сьогодні вночі, 12 серпня, атакували територію України ударними безпілотниками та балістичними ракетами "Іскандер-М". Українські сили ППО ліквідували більшість ворожих дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"У ніч на 12 серпня противник атакував 48 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Шаталово РФ, а також 4 балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької та Брянської областей РФ", - зазначили у Повітряних силах.
Ударними дронами ворог намагався атакувати Сумську та Донецьку області, а ракети росіяни спрямували на Чернігівську область.
Зазначається, що вночі ворожу атаку відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 9:00, протиповітряною обороною збито, або подавлено 36 ворожих дронів типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Окрім того, за даними Повітряних сил, зафіксовано влучання 12 безпілотників та 3 ракет на 7 локаціях.
Нічний обстріл РФ 12 серпня
Російські війська сьогодні, 12 серпня, атакували України дронами та ракетами. Під обстрілом перебували переважно східні та північні регіони, хоча повітряна тривога лунала у більшості областей, зокрема, через загрозу балістики.
Повідомляється, що ворог в ніч на 12 серпня завдав ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Станом на 9:00 відомо про одного загиблого та 11 поранених різних ступенів тяжкості. Ще 12 військових вернулося за медичною допомогою зі скаргами на акубаротравму та гострий стрес.