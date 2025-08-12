Летели "Искандеры" и "Шахеды": в Воздушных силах рассказали подробности ночной атаки врага
Российские войска сегодня ночью, 12 августа, атаковали территорию Украины ударными беспилотниками и баллистическими ракетами "Искандер-М". Украинские силы ПВО ликвидировали большинство вражеских дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"В ночь на 12 августа противник атаковал 48 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Миллерово, Шаталово РФ, а также 4 баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Брянской областей РФ", - отметили в Воздушных силах.
Ударными дронами враг пытался атаковать Сумскую и Донецкую области, а ракеты россияне направили на Черниговскую область.
Отмечается, что ночью вражескую атаку отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 9:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 36 вражеских дронов типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны. Кроме того, по данным Воздушных сил, зафиксировано попадание 12 беспилотников и 3 ракет на 7 локациях.
Ночной обстрел РФ 12 августа
Российские войска сегодня, 12 августа, атаковали Украину дронами и ракетами. Под обстрелом находились преимущественно восточные и северные регионы, хотя воздушная тревога звучала в большинстве областей, в частности, из-за угрозы баллистики.
Сообщается, что враг в ночь на 12 августа нанес ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. По состоянию на 9:00 известно об одном погибшем и 11 раненых различной степени тяжести. Еще 12 военных вернулось за медицинской помощью с жалобами на акубаротравму и острый стресс.