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Летіли "Іскандери" та північнокорейські KN-23: як ППО відбивала нічну атаку РФ

09:02 05.09.2026 Сб
2 хв
Скільки цілей вдалося знешкодити цього разу?
aimg Юлія Капітонова
Фото: ППО оголосила результати відбиття нової атаки РФ (Віталій Ноч

Минулої ночі Росія била по Україні балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23, а також понад 160 дронами різних типів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.

Повітряний напад ворога розпочався ще о 18:00 4 вересня.

Для ударів РФ застосувала:

  • балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, запущені з Ростовської та Воронезької областей РФ;
  • 167 ударних безпілотників різних типів (Shahed, "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія").

Безпілотники запускалися з кількох напрямків, зокрема з районів Орла, Міллерового, Курська, тимчасово окупованої частини Донецької області та Криму.

Відбивати повітряну атаку росіян залучили різні підрозділи Сил оборони України:

  • авіацію;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи радіоелектронної боротьби;
  • підрозділи безпілотних систем;
  • мобільні вогневі групи.

За попередніми даними, станом на 08:30 українська ППО знищила або подавила 128 ворожих безпілотників.

Водночас зафіксовано перші наслідки ворожої атаки:

  • влучання ракет і ударних БпЛА - на 23 локаціях;
  • падіння уламків збитих цілей - на одній локації.

Що важливо розуміти, частина російських засобів ураження не досягла цілей. Дані щодо наслідків атаки продовжують уточнюватися.

Станом на ранок повітряний напад триває - у небі фіксують ворожі безпілотники.

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