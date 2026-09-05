Летіли "Іскандери" та північнокорейські KN-23: як ППО відбивала нічну атаку РФ

Минулої ночі Росія била по Україні балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23, а також понад 160 дронами різних типів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.
Повітряний напад ворога розпочався ще о 18:00 4 вересня.
Для ударів РФ застосувала:
Безпілотники запускалися з кількох напрямків, зокрема з районів Орла, Міллерового, Курська, тимчасово окупованої частини Донецької області та Криму.
Відбивати повітряну атаку росіян залучили різні підрозділи Сил оборони України:
За попередніми даними, станом на 08:30 українська ППО знищила або подавила 128 ворожих безпілотників.
Водночас зафіксовано перші наслідки ворожої атаки:
Що важливо розуміти, частина російських засобів ураження не досягла цілей. Дані щодо наслідків атаки продовжують уточнюватися.
Станом на ранок повітряний напад триває - у небі фіксують ворожі безпілотники.
Раніше РБК-Україна розповідало про нові успіхи бійців ЗСУ на полі бою.
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