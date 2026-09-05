Летели "Искандеры" и северокорейские KN-23: как ПВО отражала ночную атаку РФ

Минувшей ночью Россия била по Украине баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, а также более 160 дронами разных типов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.
Воздушное нападение врага началось еще в 18:00 4 сентября.
Для ударов РФ применила:
Беспилотники запускались с нескольких направлений, в том числе из районов Орла, Миллерова, Курска, временно оккупированной части Донецкой области и Крыма.
Отбивать воздушную атаку россиян привлекли разные подразделения Сил обороны Украины:
По предварительным данным, по состоянию на 08:30 украинская ПВО уничтожила или подавила 128 вражеских беспилотников.
В то же время, зафиксированы первые последствия вражеской атаки:
Что важно понимать, часть российских средств поражения не достигла целей. Данные о последствиях атаки продолжают уточняться.
По состоянию на утро воздушная атака врага продолжается - в небе фиксируют беспилотники РФ.
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