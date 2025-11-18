Летіли "Іскандери" та дрони: як відпрацювала українська ППО проти ворожих цілей

Російські війська вночі атакували Україну ударними дронами та балістичними ракетами "Іскандер-М" кілька регіонів України. Більшість ворожих цілей збили сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"У ніч на 18 листопада противник атакував чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської та Воронезької областей РФ та 114 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 70 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито та подавлено 101 ворожий дрон.
При цьому зафіксовано влучання чотирьох ракет та 13 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях.
Нагадаємо, в ніч з 17 на 18 листопада росіяни масовано атакували Дніпро дронами. Через ворожий обстріл сталися пожежі, пошкоджені будівлі і не обійшлося без постраждалих.
Внаслідок масованої атаки у Дніпрі постраждали двоє людей. 59-річна жінка та 67-річний чоловік госпіталізовані в стані середньої тяжкості.
Також в "Укрзалізниці" заявили, що в результаті ворожої атаки по Дніпру були вибиті шибки у вагонах, будівлі вокзалу, а також два потяги вирушили із затримкою на 2,5 години.
Окрім того, росіяни вночі атакували Городню Чернігівської області. Нічна атака забрала два життя. За словами глави ОВА В'ячеслава Чауса, загинули цивільні жінки 75 і 72 років – місцеві жительки.