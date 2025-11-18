Летели "Искандеры" и дроны: как отработала украинская ПВО против вражеских целей

"В ночь на 18 ноября противник атаковал четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской и Воронежской областей РФ и 114 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 70 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбит и подавлен 101 вражеский дрон.

При этом зафиксировано попадание четырех ракет и 13 ударных беспилотников на 15 локациях, а также падение обломков на двух локациях.