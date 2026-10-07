Летіли "Іскандери", KN-23 і не тільки: як ППО відбивала масовану атаку РФ

Минулої ночі Росія здійснила нову масштабну атаку на різні регіони України. Цього разу ворог застосував чимало ракет і дронів різних типів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.
Нова ворожа атака розпочалася ще о 18:00 6 жовтня.
Під час неї російські загарбники застосували:
Основними напрямками удару стали Київська, Харківська, Полтавська та Дніпропетровська області.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09:00, українська ППО знищила або подавила 161 повітряну ціль:
Водночас зафіксовано влучання ракет і ударних безпілотників противника у 18 локаціях. Ще у п'яти місцях впали збиті повітряні цілі або їхні уламки.
Атака триває. Наразі в повітряному просторі залишаються ворожі дрони.
Раніше РБК-Україна розповідало про всі наслідки нової масованої атаки РФ у матеріалі: "Масований обстріл Кременчука та хвилі балістики на Київ: все про нічний обстріл України".
Окрім того, ДСНС показала, як наразі виглядає Київ після нової серії ворожих ударів.