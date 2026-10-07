Летіли "Іскандери", KN-23 і не тільки: як ППО відбивала масовану атаку РФ

Нова ворожа атака розпочалася ще о 18:00 6 жовтня.

Під час неї російські загарбники застосували:

протикорабельні ракети "Циркон"/"Онікс", запущені з Ростовської області РФ;

балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400/KN-23, запущені з Брянської та Воронезької областей РФ;

48 крилатих ракет повітряного, наземного та морського базування Х-101, "Іскандер-К" і "Калібр", запущених із Вологодської та Курської областей, а також із Каспійського моря;

130 ударних БпЛА типу Shahed, з яких 46 були реактивними, а також "Гербера" та дрони-імітатори типу "Пародія". Безпілотники запускалися з районів Орла, Приморсько-Ахтарська, тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в окупованому Криму.

Основними напрямками удару стали Київська, Харківська, Полтавська та Дніпропетровська області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00, українська ППО знищила або подавила 161 повітряну ціль:

5 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23/С-400/"Циркон"/"Онікс";

39 крилатих ракет Х-101, "Іскандер-К" та "Калібр". Щодо ще шести крилатих ракет інформація уточнюється;

117 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та інших типів, з яких 38 були реактивними.

Водночас зафіксовано влучання ракет і ударних безпілотників противника у 18 локаціях. Ще у п'яти місцях впали збиті повітряні цілі або їхні уламки.

Атака триває. Наразі в повітряному просторі залишаються ворожі дрони.