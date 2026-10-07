Летели "Искандеры", KN-23 и не только: как ПВО отражала массированную атаку РФ

Минувшей ночью Россия совершила новую масштабную атаку на разные регионы Украины. На этот раз враг применил много ракет и дронов разных типов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.
Новая вражеская атака началась еще в 18:00 6 октября.
Во время нее российские захватчики применили:
Основными направлениями удара стали Киевская, Харьковская, Полтавская и Днепропетровская области.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00, украинская ПВО уничтожила или подавила 161 воздушную цель:
В то же время, зафиксировано попадание ракет и ударных беспилотников противника на 18 локациях. Еще в пяти местах упали сбитые воздушные цели или их обломки.
Атака продолжается. В воздушном пространстве остаются вражеские дроны.
Ранее РБК-Украина рассказывало обо всех последствиях новой массированной атаки РФ в материале: "Массированный обстрел Кременчуга и волны баллистики на Киев: все о ночном обстреле Украины".
Кроме того, ГСЧС показала, как сейчас выглядит Киев после новой серии вражеских ударов.