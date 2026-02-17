Понад 400 цілей за ніч: ППО знищила всі крилаті ракети, але балістика прорвалася

Атака РФ 17 лютого

Сьогодні вночі та зранку Україна знову перебувала під масованою атакою російської армії. Окупанти завдали ударів по низці населених пунктів у різних регіонах країни.

Вибухи лунали, зокрема, в Одесі, Дніпрі, Кривому Розі, Львові, Івано-Франківську, Бурштині, Запоріжжі та інших містах.

Унаслідок обстрілів зафіксовано масштабні пожежі та пошкодження інфраструктури. Частина населених пунктів залишилася без водо- та теплопостачання.

В Одесі суттєвих ушкоджень зазнав енергетичний об’єкт ДТЕК.

Також в місті було влучання в багатоповерховий будинок, постраждали люди.

У Бурштині Івано-Франківської області після удару в оселях мешканців зникли централізоване теплопостачання та гаряча вода.

У Дніпрі під час ворожої атаки сталася пожежа в одному з районів міста. Також пошкоджено адміністративну будівлю та автомобілі.

