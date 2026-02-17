Понад 400 цілей за ніч: ППО знищила всі крилаті ракети, але балістика прорвалася

У ніч на 17 лютого російські окупанти запустили по Україні 29 ракет різних типів та 396 дронів. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет і 18 безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
За даними військових, у ніч на 17 лютого Росія здійснила масовану атаку по Україні, застосувавши різні типи ракет та безпілотників. Зокрема, ворог використав:
Близько 250 із запущених дронів становили "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними станом на 09:30, силами протиповітряної оборони збито або подавлено 392 повітряні цілі, а саме:
Є влучання та падіння уламків
Зафіксовано влучання чотирьох балістичних ракет та 18 ударних безпілотників на 13 локаціях.
Також падіння уламків збитих цілей відбулося на восьми локаціях.
У Повітряних силах зазначили, що атака триває - у повітряному просторі залишаються кілька ворожих безпілотників.
Сьогодні вночі та зранку Україна знову перебувала під масованою атакою російської армії. Окупанти завдали ударів по низці населених пунктів у різних регіонах країни.
Вибухи лунали, зокрема, в Одесі, Дніпрі, Кривому Розі, Львові, Івано-Франківську, Бурштині, Запоріжжі та інших містах.
Унаслідок обстрілів зафіксовано масштабні пожежі та пошкодження інфраструктури. Частина населених пунктів залишилася без водо- та теплопостачання.
В Одесі суттєвих ушкоджень зазнав енергетичний об’єкт ДТЕК.
Також в місті було влучання в багатоповерховий будинок, постраждали люди.
У Бурштині Івано-Франківської області після удару в оселях мешканців зникли централізоване теплопостачання та гаряча вода.
У Дніпрі під час ворожої атаки сталася пожежа в одному з районів міста. Також пошкоджено адміністративну будівлю та автомобілі.
У Дніпрі під час ворожої атаки сталася пожежа в одному з районів міста. Також пошкоджено адміністративну будівлю та автомобілі.