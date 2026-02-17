Более 400 целей за ночь: ПВО уничтожила все крылатые ракеты, но баллистика прорвалась

В ночь на 17 февраля российские оккупанты запустили по Украине 29 ракет различных типов и 396 дронов. Зафиксировано попадание 4 баллистических ракет и 18 беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
По данным военных, в ночь на 17 февраля Россия осуществила массированную атаку по Украине, применив различные типы ракет и беспилотников. В частности, враг использовал:
Около 250 из запущенных дронов составляли "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным по состоянию на 09:30, силами противовоздушной обороны сбито или подавлено 392 воздушные цели, а именно:
Есть попадания и падения обломков
Зафиксировано попадание четырех баллистических ракет и 18 ударных беспилотников на 13 локациях.
Также падение обломков сбитых целей произошло на восьми локациях.
В Воздушных силах отметили, что атака продолжается - в воздушном пространстве остаются несколько вражеских беспилотников.
Сегодня ночью и утром Украина снова находилась под массированной атакой российской армии. Оккупанты нанесли удары по ряду населенных пунктов в разных регионах страны.
Взрывы раздавались, в частности, в Одессе, Днепре, Кривом Роге, Львове, Ивано-Франковске, Бурштыне, Запорожье и других городах.
В результате обстрелов зафиксированы масштабные пожары и повреждения инфраструктуры. Часть населенных пунктов осталась без водо- и теплоснабжения.
В Одессе существенные повреждения получил энергетический объект ДТЭК.
Также в городе было попадание в многоэтажный дом, пострадали люди.
В Бурштыне Ивано-Франковской области после удара в домах жителей исчезли централизованное теплоснабжение и горячая вода.
В Днепре во время вражеской атаки произошел пожар в одном из районов города. Также повреждено административное здание и автомобили.
Подробнее о последствиях комбинированной атаки по Украине в ночь на 17 февраля - читайте в материале РБК-Украина.