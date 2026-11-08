Летіли дрони та ракети, понад 20 прильотів: як ППО відбила нічну атаку РФ

У ніч на 8 листопада російські війська атакували Україну керованими авіаційними ракетами та ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілоників, однак є влучання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.
Цієї ночі росіяни атакували Україну:
За попередніми даними станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 137 ворожих безпілотників типу Shahed (88 із них - реактивні), "Гербера" та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
Нагадаємо, у ніч на 8 листопада росіяни знову атакували Одесу. Загинула одна людина, пошкоджено об'єкти інфраструктури.