Летіли дрони та ракети, понад 20 прильотів: як ППО відбила нічну атаку РФ

Цієї ночі росіяни атакували Україну:

трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Азовського моря;

164 ударними безпіотниками типу Shahed (112 із них - реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

За попередніми даними станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 137 ворожих безпілотників типу Shahed (88 із них - реактивні), "Гербера" та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.