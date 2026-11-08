Летели дроны и ракеты, более 20 прилетов: как ПВО отразила ночную атаку РФ

Этой ночью россияне атаковали Украину:

тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Азовского моря;

164 ударными безпиотниками типа Shahed (112 из них - реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" из направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

По предварительным данным на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 137 вражеских беспилотников типа Shahed (88 из них - реактивные), "Гербера" и дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 23 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.