Летіли дрони та ракети, понад 20 прильотів: як ППО відбила нічну атаку РФ
08:18 08.11.2026 Нд
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Фото: сили ППО цієї ночі збили 137 ворожих дронів (Getty Images)
У ніч на 8 листопада російські війська атакували Україну керованими авіаційними ракетами та ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілоників, однак є влучання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.
Цієї ночі росіяни атакували Україну:
- трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Азовського моря;
- 164 ударними безпіотниками типу Shahed (112 із них - реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.
За попередніми даними станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 137 ворожих безпілотників типу Shahed (88 із них - реактивні), "Гербера" та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
Нагадаємо, у ніч на 8 листопада росіяни знову атакували Одесу. Загинула одна людина, пошкоджено об'єкти інфраструктури.