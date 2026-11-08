Летіли дрони та ракети, понад 20 прильотів: як ППО відбила нічну атаку РФ

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У ніч на 8 листопада російські війська атакували Україну керованими авіаційними ракетами та ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілоників, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі росіяни атакували Україну: трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Азовського моря;

164 ударними безпіотниками типу Shahed (112 із них - реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим. За попередніми даними станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 137 ворожих безпілотників типу Shahed (88 із них - реактивні), "Гербера" та дронів інших типів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.