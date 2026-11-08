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Летели дроны и ракеты, более 20 прилетов: как ПВО отразила ночную атаку РФ

08:18 08.11.2026 Вс
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Летели дроны и ракеты, более 20 прилетов: как ПВО отразила ночную атаку РФ Фото: силы ПВО этой ночью сбили 137 вражеских дронов (Getty Images)
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В ночь на 8 ноября российские войска атаковали Украину управляемыми авиационными ракетами и ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилоников, однако есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью россияне атаковали Украину:

  • тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Азовского моря;
  • 164 ударными безпиотниками типа Shahed (112 из них - реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" из направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

По предварительным данным на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 137 вражеских беспилотников типа Shahed (88 из них - реактивные), "Гербера" и дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 23 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

Напомним, в ночь на 8 ноября россияне снова атаковали Одессу. Погиб один человек, повреждены объекты инфраструктуры.

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