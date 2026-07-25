Летіли дрони та ракети, понад 20 прильотів: як ППО відбила нічний удар РФ

Цієї ночі росіяни атакували Україну:

двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

157 ударними дронами типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ - Донецьк, Гвардійське, Чауда.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 127 ворожих безпілотників на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 26 ударних дронів на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях. Ракета Х-59 цілі не досягла.