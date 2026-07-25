Летіли дрони та ракети, понад 20 прильотів: як ППО відбила нічний удар РФ

У ніч на 24 липня Росія атакувала Україну 2 ракетами та 157 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей, однак є влучання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Цієї ночі росіяни атакували Україну:
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 127 ворожих безпілотників на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Зафіксовано влучання 26 ударних дронів на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях. Ракета Х-59 цілі не досягла.
Нагадаємо, у ніч на 25 липня Росія атакувала дронами Полтавську область. Внаслідок обстрілу було пошкоджено 4 автозаправних станції, обійшлось без постраждалих.
Також росіяни атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу загорівся торгівельний центр та вже відомо про постраждалих.
Окрім того, окупанти у п'ятницю ввечері, 24 липня, атакували Суми дронами. Внаслідок обстрілу горіла АЗС, пошкоджено супермаркет та відомо про жертв.