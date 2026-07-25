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Летіли дрони та ракети, понад 20 прильотів: як ППО відбила нічний удар РФ

08:26 25.07.2026 Сб
2 хв
Скільки ворожих цілей вдалося збити?
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: сили ППО збили 128 ворожих цілей (Getty Images)

У ніч на 24 липня Росія атакувала Україну 2 ракетами та 157 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі росіяни атакували Україну:

  • двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору над акваторією Чорного моря;
  • 157 ударними дронами типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ - Донецьк, Гвардійське, Чауда.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 127 ворожих безпілотників на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 26 ударних дронів на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях. Ракета Х-59 цілі не досягла.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 25 липня Росія атакувала дронами Полтавську область. Внаслідок обстрілу було пошкоджено 4 автозаправних станції, обійшлось без постраждалих.

Також росіяни атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу загорівся торгівельний центр та вже відомо про постраждалих.

Окрім того, окупанти у п'ятницю ввечері, 24 липня, атакували Суми дронами. Внаслідок обстрілу горіла АЗС, пошкоджено супермаркет та відомо про жертв.

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