UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Летіли дрони та балістика: у ЗСУ розкрили подробиці нічної атаки росіян

Фото: у ЗСУ розкрили подробиці нічної атаки росіян (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі атакували територію України ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Більшість ворожих цілей ліквідували сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 01 жовтня противник атакував 49 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллерово, Брянськ РФ, Чауда - ТОТ Криму", - зазначили у Повітряних силах.

Повідомляється, що ворог також застосував протикорабельну ракету "Онікс" з ТОТ Криму, а також чотири балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, пуски відбулись із Орловської області РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.30, протиповітряною обороною збито, або подавлено 44 ворожих дрони на півночі, сході та в центрі країни. Також зафіксовано влучання 5 ракет та дронів противника на 6 локаціях.

Удари РФ по Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російські війська вдарили "Іскандером" по Чернігівській області. В результаті обстрілу загинув чоловік, також пошкоджені автомобілі. Під ударом опинилася техніка сільгосппідприємства. Один автомобіль знищений, ще один – пошкоджений.

Вночі також вибухи лунали у Києві та області, у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Також РФ завдала масованого удару по місту Бобровиця Чернігівській області, зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури. Без світла залишились понад 26 тисяч абонентів у місті Бобровиця та прилеглих населених пунктах. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППОВторгнення Росії до України