Летели дроны и баллистика: в ВСУ раскрыли подробности ночной атаки россиян

"В ночь на 01 октября противник атаковал 49 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Миллерово, Брянск РФ, Чауда - ВОТ Крыма", - отметили в Воздушных силах.

Сообщается, что враг также применил противокорабельную ракету "Оникс" с ВОТ Крыма, а также четыре баллистические ракеты Искандер-М/KN-23, пуски состоялись из Орловской области РФ.

Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.30, противовоздушной обороной сбито или подавлено 44 вражеских дронов на севере, востоке и в центре страны. Также зафиксировано попадание 5 ракет и дронов противника на 6 локациях.