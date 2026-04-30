Війна в Україні

Летіли дрони та балістика, понад 30 прильотів: як вночі відпрацювала ППО по цілях РФ

08:30 30.04.2026 Чт
Росіяни атакували з восьми напрямків
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: сили ППО збили 172 російські дрони (Getty Images)

У ніч на 30 квітня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 206 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

З 18:00 29 квітня до ранку 30 квітня росіяни атакували балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської обл., 206-ма ударними дронами типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Гвардійське - ТОТ АР Крим

Понад 140 із запущених дронів - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 172 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні, заході та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 32 ударних дронів на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.

Обстріли України

Нагадаємо, вночі 30 квітня Росія завдала двох хвиль масованих ударів по Одесі. Найбільших руйнувань зазнав Приморський район - горіли багатоповерхівки, суттєво пошкоджено дитячий садок.

Загалом постраждали 16 людей, двоє перебувають у реанімації у важкому стані.

А у ніч на 29 квітня росіяни вдарили дронами по Ізмаїлу, Харкову, Шостці та інших містах - відомо про загиблого та поранених.

