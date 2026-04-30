Летели дроны и баллистика, более 30 прилетов: как ночью отработала ПВО по целям РФ

08:30 30.04.2026 Чт
2 мин
Россияне атаковали с восьми направлений
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 172 российских дрона (Getty Images)

В ночь на 30 апреля Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 206 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

С 18:00 29 апреля до утра 30 апреля россияне атаковали баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской обл., 206-ю ударными дронами типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Брянск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, ТОТ Гвардейское - ТОТ АР Крым

Более 140 из запущенных дронов - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 172 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге, западе и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 32 ударных дронов на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, ночью 30 апреля Россия нанесла две волны массированных ударов по Одессе. Наибольшие разрушения претерпел Приморский район - горели многоэтажки, существенно поврежден детский сад.

Всего пострадали 16 человек, двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

А в ночь на 29 апреля россияне ударили дронами по Измаилу, Харькову, Шостке и других городах - известно о погибшем и раненых.

