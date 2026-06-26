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Летіли дрони та балістика, понад 10 прильотів: як ППО відбила нічний удар РФ

09:30 26.06.2026 Пт
2 хв
Скільки ворожих цілей вдалося збити?
aimg Тетяна Степанова
Летіли дрони та балістика, понад 10 прильотів: як ППО відбила нічний удар РФ Ілюстративне фото: сили ППО збили 177 ворожих цілей (Getty Images)
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У ніч на 26 червня Росія атакувала Україну 7 балістичними ракетами "Іскандер-М" та 189 дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей, але є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Ворог атакував 7 балістичними ракетами "Іскандер-М" (по Київщині та Полтавщині) з Брянської, Курської обл. та 189 ударними безпілотниками типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас", та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Донецьк - ТОТ, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 177 цілей - 3 балістичні ракети "Іскандер-М" та 174 ворожих безпілотників на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних дронів на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч проти 26 червня росіяни атакували Одеську область. Під ударом опинилася енергетика, внаслідок чого виникли проблеми зі світлом.

Також цієї ночі повідомляли про вибухи у Кременчуці та Полтаві.

Кременчук Росія атакувала дронами та балістикою. Ворог бив по промисловості, наразі у місті частково немає світла.

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