Кременчук вночі атакували дрони та балістика: у місті блекаут, під ударом була промисловість

Росія в ніч на 26 червня атакувала Кременчук дронами та балістикою. Ворог бив по промисловості, наразі у місті частково немає світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

Дяківнич додав, що фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Водночас інформації про постраждалих, на щастя, не було.

Обстріли Кременчука

Нагадаємо, у березні міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що росіяни атакують нафтопереробні підприємства України, застосовуючи тисячі ракет і дронів. Він зазначив, що лише по НПЗ у Кременчуці прилетіло понад 60 ракет і близько 250 безпілотників.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 14 травня, під час комбінованої атаки РФ по Україні, ворог завдав удару по Кременчуку. Тоді в результаті ворожого обстрілу були атаковані об’єкти енергетики, промисловість, склади та житловий сектор.