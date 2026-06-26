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Кременчук вночі атакували дрони та балістика: у місті блекаут, під ударом була промисловість

07:41 26.06.2026 Пт
1 хв
Що розповіла місцева влада про атаку РФ?
aimg Едуард Ткач
Кременчук вночі атакували дрони та балістика: у місті блекаут, під ударом була промисловість Фото: фахівці вже працюють над відновленням електропостачання (Getty Images)
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Росія в ніч на 26 червня атакувала Кременчук дронами та балістикою. Ворог бив по промисловості, наразі у місті частково немає світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

"Вночі ворог атакував Кременчуцький район. Зафіксовано влучання ракет та БпЛА по промислових обʼєктах. Унаслідок атаки відбулося часткове відключення електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Дяківнич додав, що фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Водночас інформації про постраждалих, на щастя, не було.

Оновлено о 07:45

"За інформацією АТ "Полтаваобленерго", електропостачання відновлено", - уточнив Дяківнич.

Обстріли Кременчука

Нагадаємо, у березні міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що росіяни атакують нафтопереробні підприємства України, застосовуючи тисячі ракет і дронів. Він зазначив, що лише по НПЗ у Кременчуці прилетіло понад 60 ракет і близько 250 безпілотників.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 14 травня, під час комбінованої атаки РФ по Україні, ворог завдав удару по Кременчуку. Тоді в результаті ворожого обстрілу були атаковані об’єкти енергетики, промисловість, склади та житловий сектор.

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Кременчук Полтавська область Війна в Україні Блекаут
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