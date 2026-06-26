Кременчук вночі атакували дрони та балістика: у місті блекаут, під ударом була промисловість
Росія в ніч на 26 червня атакувала Кременчук дронами та балістикою. Ворог бив по промисловості, наразі у місті частково немає світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.
"Вночі ворог атакував Кременчуцький район. Зафіксовано влучання ракет та БпЛА по промислових обʼєктах. Унаслідок атаки відбулося часткове відключення електроенергії", - йдеться у повідомленні.
Дяківнич додав, що фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Водночас інформації про постраждалих, на щастя, не було.
Оновлено о 07:45
"За інформацією АТ "Полтаваобленерго", електропостачання відновлено", - уточнив Дяківнич.
Обстріли Кременчука
Нагадаємо, у березні міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що росіяни атакують нафтопереробні підприємства України, застосовуючи тисячі ракет і дронів. Він зазначив, що лише по НПЗ у Кременчуці прилетіло понад 60 ракет і близько 250 безпілотників.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 14 травня, під час комбінованої атаки РФ по Україні, ворог завдав удару по Кременчуку. Тоді в результаті ворожого обстрілу були атаковані об’єкти енергетики, промисловість, склади та житловий сектор.