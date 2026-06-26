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Летели дроны и баллистика, более 10 прилетов: как ПВО отразила ночной удар РФ

09:30 26.06.2026 Пт
2 мин
Сколько вражеских целей удалось сбить?
aimg Татьяна Степанова
Летели дроны и баллистика, более 10 прилетов: как ПВО отразила ночной удар РФ Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 177 вражеских целей (Getty Images)
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В ночь на 26 июня Россия атаковала Украину 7 баллистическими ракетами "Искандер-М" и 189 дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство враждебных целей, но есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Враг атаковал 7 баллистическими ракетами "Искандер-М" (по Киевщине и Полтавщине) из Брянской, Курской обл. и 189 ударными беспилотниками типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас", и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ, Донецк - ТОТ, Гвардейское - ТОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 177 целей - 3 баллистические ракеты "Искандер-М" и 174 вражеских беспилотника на севере, юге, центре и востоке страны.

Зафиксировано попадание 4 баллистических ракет и 11 ударных дронов на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 26 июня россияне атаковали Одесскую область. Под ударом оказалась энергетика, в результате чего возникли проблемы со светом.

Также этой ночью сообщали о взрывах в Кременчуге и Полтаве.

Кременчуг Россия атаковала дронами и баллистикой. Враг бил по промышленности, пока в городе частично нет света.

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