Летіли дрони та балістика, основний напрямок удару - Київщина: як ППО відбила нічну атаку РФ

У ніч на 7 листопада Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням балістичних ракет та ударних дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.
Цієї ночі росіяни атакували Украну:
Основний напрямок удару - Київська область.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 4 ракети "Іскандер-М"/"Циркон"/KN-23/С-400 та 149 ворожих безпілотників.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.
Нагадаємо, російські окупанти вночі 7 листопада тричі атакували Київ балістичними ракетами. Під ударом опинилися енергетика, житлові будинки та Північний міст.
Більше про наслідки нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.