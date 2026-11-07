Летіли дрони та балістика, основний напрямок удару - Київщина: як ППО відбила нічну атаку РФ

Цієї ночі росіяни атакували Украну:

ракетами "Іскандер-М"/"Циркон"/KN-23/С-400 (райони пуску - Брянська, Воронезька обл. РФ)

172 ударними безпілотниками типу Shahed (137 із них - реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" (із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим - Гвардійське, Чауда).

Основний напрямок удару - Київська область.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 4 ракети "Іскандер-М"/"Циркон"/KN-23/С-400 та 149 ворожих безпілотників.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.