Летели дроны и баллистика, основное направление удара - Киевщина: как ПВО отразила ночную атаку РФ

Этой ночью россияне атаковали Украину:

ракетами "Искандер-М"/"Циркон"/KN-23/С-400 (районы пуска - Брянская, Воронежская обл. РФ)

172 ударными беспилотниками типа Shahed (137 из них - реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" (из направлений: Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ, ТОТ Донецк, ТОТ АР Крым - Гвардейское, Чауда).

Основное направление удара - Киевская область.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 4 ракеты "Искандер-М"/"Циркон"/KN-23/С-400 и 149 вражеских беспилотников.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 24 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.