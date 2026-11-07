Летели дроны и баллистика, основное направление удара - Киевщина: как ПВО отразила ночную атаку РФ

В ночь на 7 ноября Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением баллистических ракет и ударных дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.
Этой ночью россияне атаковали Украину:
Основное направление удара - Киевская область.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 4 ракеты "Искандер-М"/"Циркон"/KN-23/С-400 и 149 вражеских беспилотников.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 24 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.
Напомним, российские оккупанты ночью 7 ноября трижды атаковали Киев баллистическими ракетами. Под ударом оказались энергетика, жилые дома и Северный мост.
Больше о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина.