Три хвилі балістичних ударів, удар по мосту та енергетиці: все про наслідки атаки на Київ
Російські окупанти вночі 7 листопада тричі атакували Київ балістичними ракетами. Під ударом опинилися енергетика, житлові будинки та Північний міст.
РБК-Україна зібрало все, що відомо про наслідки атаки.
Три хвилі балістичних ударів
Вперше Росія атакувала Київ балістикою близько 23:00 6 листопада, у столиці лунали вибухи.
Вдруге росіяни атакували балістичними ракетами Київ і передмістя вже близько 01:00 7 листопада. Ворог вдарив по об'єктах інфраструктури, вибухи лунали в передмісті столиці.
Близько 03:00 Росія втретє атакувала Київ балістичними ракетами, у столиці знову лунали вибухи.
Північний міст знову під ударом
Внаслідок нічної атаки пошкоджено Північний міст у Києві. Рух мостом закрили в обидва боки, фахівці оцінюють масштаби пошкоджень.
Мер Києва Віталій Кличко показав наслідки удару по Північному мосту.
Пошкоджені дорожнє полотно, контактна тролейбусна лінія та лінія електропередач. Вибуховою хвилею понівечені 5 вантажних автомобілів на парковці біля мосту.
Що відомо про постраждалих та наслідки атаки
Загалом унаслідок атаки травмовані шестеро людей, серед них 14-річна дитина. Двох поранених госпіталізували.
Фото: наслідки нічної атаки РФ на Київ (ДСНС)
Наслідки атаки зафіксували за кількома адресами в Солом'янському районі:
- у п'ятиповерховому будинку частково зруйновано фасад першого поверху, обійшлося без пожежі та постраждалих;
- ще в трьох п'ятиповерхівках вибуховою хвилею вибило вікна;
- на території дитячого садка зруйновано двоповерхову будівлю;
- в іншому місці горіли вантажівка і нежитлова будівля, пожежу ліквідовано.
Удар по енергетиці та ситуація зі світлом у Києві
Внаслідок нічної атаки Росії пошкоджено енергооб'єкти на Київщині та Житомирщині. У столиці надзвичайно складна ситуація з енергопостачанням.
Збої в енергосистемі позначилися на роботі систем тепло- та водопостачання в Києві.
О 07:05 у Києві запровадили екстрені відключення світла, графіки не діють.