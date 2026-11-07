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Три хвилі балістичних ударів, удар по мосту та енергетиці: все про наслідки атаки на Київ

09:01 07.11.2026 Сб
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Три хвилі балістичних ударів, удар по мосту та енергетиці: все про наслідки атаки на Київ Фото: наслідки нічної атаки РФ на Київ (ДСНС)
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Російські окупанти вночі 7 листопада тричі атакували Київ балістичними ракетами. Під ударом опинилися енергетика, житлові будинки та Північний міст.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про наслідки атаки.

Три хвилі балістичних ударів

Вперше Росія атакувала Київ балістикою близько 23:00 6 листопада, у столиці лунали вибухи.

Вдруге росіяни атакували балістичними ракетами Київ і передмістя вже близько 01:00 7 листопада. Ворог вдарив по об'єктах інфраструктури, вибухи лунали в передмісті столиці.

Близько 03:00 Росія втретє атакувала Київ балістичними ракетами, у столиці знову лунали вибухи.

Північний міст знову під ударом

Внаслідок нічної атаки пошкоджено Північний міст у Києві. Рух мостом закрили в обидва боки, фахівці оцінюють масштаби пошкоджень.

Мер Києва Віталій Кличко показав наслідки удару по Північному мосту.

Пошкоджені дорожнє полотно, контактна тролейбусна лінія та лінія електропередач. Вибуховою хвилею понівечені 5 вантажних автомобілів на парковці біля мосту.

Що відомо про постраждалих та наслідки атаки

Загалом унаслідок атаки травмовані шестеро людей, серед них 14-річна дитина. Двох поранених госпіталізували.

Три хвилі балістичних ударів, удар по мосту та енергетиці: все про наслідки атаки на КиївТри хвилі балістичних ударів, удар по мосту та енергетиці: все про наслідки атаки на КиївТри хвилі балістичних ударів, удар по мосту та енергетиці: все про наслідки атаки на КиївТри хвилі балістичних ударів, удар по мосту та енергетиці: все про наслідки атаки на КиївТри хвилі балістичних ударів, удар по мосту та енергетиці: все про наслідки атаки на КиївТри хвилі балістичних ударів, удар по мосту та енергетиці: все про наслідки атаки на Київ

Фото: наслідки нічної атаки РФ на Київ (ДСНС)

Наслідки атаки зафіксували за кількома адресами в Солом'янському районі:

  • у п'ятиповерховому будинку частково зруйновано фасад першого поверху, обійшлося без пожежі та постраждалих;
  • ще в трьох п'ятиповерхівках вибуховою хвилею вибило вікна;
  • на території дитячого садка зруйновано двоповерхову будівлю;
  • в іншому місці горіли вантажівка і нежитлова будівля, пожежу ліквідовано.

Удар по енергетиці та ситуація зі світлом у Києві

Внаслідок нічної атаки Росії пошкоджено енергооб'єкти на Київщині та Житомирщині. У столиці надзвичайно складна ситуація з енергопостачанням.

Збої в енергосистемі позначилися на роботі систем тепло- та водопостачання в Києві.

О 07:05 у Києві запровадили екстрені відключення світла, графіки не діють.

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