Летіли дрони та балістика, є 15 прильотів: як ППО відпрацювала по цілях РФ

Росіяни атакували балістичною ракетою "Іскандер-М"/С-400 із Курської обл. а також 232 ударними безпілотниками типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Крим.

їПовітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 217 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 ударних дронів на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі України декілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.