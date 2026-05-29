Война в Украине

Летели дроны и баллистика, есть 15 прилетов: как ПВО отработала по целям РФ

09:25 29.05.2026 Пт
2 мин
Россияне атаковали с семи направлений
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 217 российских дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)

В ночь на 29 мая Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М"/С-400 и 232 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Россияне атаковали баллистической ракетой "Искандер-М"/С-400 из Курской обл. а также 232 ударными беспилотниками типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское, Чауда - ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 217 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 14 ударных дронов на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве Украины несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 29 мая российские оккупанты целенаправленно атаковали судно, которое направлялось из одного из портов Одесской области в Турцию. В результате удара пострадали члены экипажа.

Также россияне в очередной раз атаковали Запорожье. В результате обстрела в городе повреждены дома и известно о двух пострадавших.

Кроме того, этой ночью оккупанты атаковали дронами село Машево в Черниговской области. В результате пожара полностью сгорела школа.

