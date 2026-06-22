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Летіли дрони і балістика, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ

09:34 22.06.2026 Пн
2 хв
Скільки повітряних цілей вдалось збити?
aimg Олена Чупровська
Фото: підсумки нічної атаки на Україну (Getty Images)

Вночі Росія запустила по Україні майже 90 дронів та балістичну ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.

Чим атакували

Противник застосував такі засоби ураження:

  • балістичну ракету "Іскандер-М" - запущено з тимчасово окупованої території АР Крим;
  • 88 ударних дронів типів Shahed, "Гербера", "Італмас";
  • дрони-імітатори типу "Пародія".

Запуски здійснювались з декількох напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (ТОТ АР Крим) та з тимчасово окупованих територій Донецької області.

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За попередніми даними станом на 08:30, сили протиповітряної оборони знищили 79 ворожих безпілотників.

Фото: наслідки атаки РФ (kpszsu)

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 5 ударних дронів на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків на 9 локаціях - на півночі, півдні та сході країни.

Атака триває, у повітряному просторі є ворожі безпілотники.

Нагадаємо, росіяни дронами вдарили по цивільних торгових суднах, які прямували до українських портів. На борту турецького суховантажу VICTRESS спалахнула пожежа, один член екіпажу - 58-річний кухар - загинув, ще вісім моряків врятували.

Як повідомляло РБК-Україна, того ж ранку ворог завдав удару по приватному сектору Запоріжжя. Через влучання дрона загорівся будинок, де перебувала жінка - вона загинула.

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ППОПовітряні сили УкраїниРакетиАтака дронів