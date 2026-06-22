Летіли дрони і балістика, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ

Нагадаємо, росіяни дронами вдарили по цивільних торгових суднах, які прямували до українських портів. На борту турецького суховантажу VICTRESS спалахнула пожежа, один член екіпажу - 58-річний кухар - загинув, ще вісім моряків врятували.

Як повідомляло РБК-Україна, того ж ранку ворог завдав удару по приватному сектору Запоріжжя. Через влучання дрона загорівся будинок, де перебувала жінка - вона загинула.