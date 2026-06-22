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Летели дроны и баллистика, есть прилеты: как ПВО отбила ночной удар РФ

09:34 22.06.2026 Пн
2 мин
Сколько воздушных целей удалось сбить?
aimg Елена Чупровская
Фото: итоги ночной атаки на Украину (Getty Images)

Ночью Россия запустила по Украине почти 90 дронов и баллистическую ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-воздушные силы Украины.

Чем атаковали

Противник применил следующие средства поражения:

  • баллистическую ракету "Искандер-М" - запущенную с временно оккупированной территории АР Крым;
  • 88 ударных дронов типов Shahed, "Гербера", "Италмас";
  • дроны-имитаторы типа "Пародия".

Запуски осуществлялись с нескольких направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское (ВОТ АР Крым) и с временно оккупированных территорий Донецкой области.

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По предварительным данным, по состоянию на 08:30 силы противовоздушной обороны уничтожили 79 вражеских беспилотников.

Фото: последствия атаки РФ (kpszsu)

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 5 ударных дронов в 6 точках, а также падение обломков сбитых дронов в 9 точках - на севере, юге и востоке страны.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские беспилотники.

Напомним, что россияне нанесли удар с помощью дронов по гражданским торговым судам, направлявшимся в украинские порты. На борту турецкого сухогруза VICTRESS вспыхнул пожар, один член экипажа - 58-летний повар - погиб, еще восемь моряков спасли.

Как сообщало РБК-Украина, тем же утром враг нанес удар по частному сектору Запорожья. В результате попадания дрона загорелся дом, в котором находилась женщина - она погибла.

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