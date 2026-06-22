Летели дроны и баллистика, есть прилеты: как ПВО отбила ночной удар РФ

Напомним, что россияне нанесли удар с помощью дронов по гражданским торговым судам, направлявшимся в украинские порты. На борту турецкого сухогруза VICTRESS вспыхнул пожар, один член экипажа - 58-летний повар - погиб, еще восемь моряков спасли.

Как сообщало РБК-Украина, тем же утром враг нанес удар по частному сектору Запорожья. В результате попадания дрона загорелся дом, в котором находилась женщина - она погибла.