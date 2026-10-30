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Летіли дрони, балістика та авіація, майже 20 прильотів: як ППО відбила нічну атаку РФ

08:20 30.10.2026 Пт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: сили ППО цієї ночі збили 99 ворожих цілей (Віталій Носач, РБК-Україна)

У ніч на 30 жовтня російські війська атакували Україну ударними дронами, а також балістичними та авіаційними ракетами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі росіяни атакували:

  • балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400/KN-23 із Воронезької, Курської, Брянської обл.;
  • чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з Бєлгородської обл.;
  • 113 ударними безпілотниками типу Shahed (83 із них - реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово - РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим - Гвардійське.

Основні напрямки удару - Київщина, Полтавщина та Дніпропетровщина.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 99 ворожих цілей:

  • 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
  • 96 ворожих безпілотників типу Shahed (71 із них - реактивний), "Гербера", дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Нагадаємо, минулої доби, 29 жовтня, росіяни кілька разів атакували Дніпро, є багато жертв. Вночі без світла залишилися понад 350 тисяч абонентів у місті та довколишніх населених пунктах.

А у ніч на 30 жовтня російські окупанти атакували одне з промислових підприємств у Кременчуцькому районі Полтавської області.

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