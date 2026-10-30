Летіли дрони, балістика та авіація, майже 20 прильотів: як ППО відбила нічну атаку РФ

Нагадаємо, минулої доби, 29 жовтня, росіяни кілька разів атакували Дніпро, є багато жертв. Вночі без світла залишилися понад 350 тисяч абонентів у місті та довколишніх населених пунктах.

А у ніч на 30 жовтня російські окупанти атакували одне з промислових підприємств у Кременчуцькому районі Полтавської області.