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Летели дроны, баллистика и авиация, почти 20 прилетов: как ПВО отразила ночную атаку РФ

08:20 30.10.2026 Пт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: силы ПВО этой ночью сбили 99 враждебных целей (Виталий Носач, РБК-Украина)

В ночь на 30 октября российские войска атаковали Украину ударными дронами, а также баллистическими и авиационными ракетами. Силам ПВО удалось сбить большинство враждебных целей, однако есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью россияне атаковали:

  • баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400/KN-23 из Воронежской, Курской, Брянской обл.;
  • четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из Белгородской обл.;
  • 113 ударными беспилотниками типа Shahed (83 из них - реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" из направлений: Орел, Курск, Шаталово - РФ, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым - Гвардейское.

Основные направления удара - Киевщина, Полтавщина и Днепропетровщина.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 99 враждебных целей:

  • 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
  • 96 вражеских беспилотников типа Shahed (71 из них - реактивный), "Гербера", дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Напомним, за прошедшие сутки, 29 октября, россияне несколько раз атаковали Днепр, есть много жертв. Ночью без света осталось более 350 тысяч абонентов в городе и близлежащих населенных пунктах.

А в ночь на 30 октября российские оккупанты атаковали одно из промышленных предприятий в Кременчугском районе Полтавской области.

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