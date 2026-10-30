Летели дроны, баллистика и авиация, почти 20 прилетов: как ПВО отразила ночную атаку РФ

Напомним, за прошедшие сутки, 29 октября, россияне несколько раз атаковали Днепр, есть много жертв. Ночью без света осталось более 350 тысяч абонентов в городе и близлежащих населенных пунктах.

А в ночь на 30 октября российские оккупанты атаковали одно из промышленных предприятий в Кременчугском районе Полтавской области.