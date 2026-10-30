Летели дроны, баллистика и авиация, почти 20 прилетов: как ПВО отразила ночную атаку РФ
В ночь на 30 октября российские войска атаковали Украину ударными дронами, а также баллистическими и авиационными ракетами. Силам ПВО удалось сбить большинство враждебных целей, однако есть попадания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.
Этой ночью россияне атаковали:
- баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400/KN-23 из Воронежской, Курской, Брянской обл.;
- четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из Белгородской обл.;
- 113 ударными беспилотниками типа Shahed (83 из них - реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" из направлений: Орел, Курск, Шаталово - РФ, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым - Гвардейское.
Основные направления удара - Киевщина, Полтавщина и Днепропетровщина.
По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 99 враждебных целей:
- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
- 96 вражеских беспилотников типа Shahed (71 из них - реактивный), "Гербера", дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.
Напомним, за прошедшие сутки, 29 октября, россияне несколько раз атаковали Днепр, есть много жертв. Ночью без света осталось более 350 тысяч абонентов в городе и близлежащих населенных пунктах.
А в ночь на 30 октября российские оккупанты атаковали одно из промышленных предприятий в Кременчугском районе Полтавской области.