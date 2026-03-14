"Циркони", "Калібри" та сотні дронів: як ППО відбила нічну атаку та скільки цілей збито

У ніч на 14 березня Росія атакувала Україну десятками ракет різних типів та 430 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
За даними військових, з 18:00 13 березнядо ранку 14 березня противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних дронів, ракет наземного та морського базування.
Усього радіотехнічними військами Повітряних сил зафіксовано 498 засобів повітряного нападу:
Основний напрямок удару - Київщина.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 460 цілей - 58 ракет та 402 безпілотники різних типів:
Водночас зафіксовано влучання 6 ракет та 28 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) дронів на 7 локаціях.
Інформація щодо чотирьох ворожих ракет уточнюється.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.
Кілька серій потужних вибухів пролунала у Києві, а також під атакою були щонайменше Суми та Запорізька область. Також відомо про постраждалих у Київській області.
