Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Цирконы", "Калибры" и сотни дронов: как ПВО отразила ночную атаку и сколько целей сбито

09:30 14.03.2026 Сб
2 мин
Основное направление удара - Киевщина
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 58 ракет и 402 дрона (Виталий Носач, РБК-Украина)

В ночь на 14 марта Россия атаковала Украину десятками ракет различных типов и 430 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, с 18:00 13 марта до утра 14 марта противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов, ракет наземного и морского базирования.

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил зафиксировано 498 средств воздушного нападения:

  • 2 противокорабельные ракеты "Циркон" (район пуска - ВОТ АР Крым);
  • 13 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пуска - Брянская обл. РФ);
  • 25 крылатых ракет "Калибр" (район пуска - акватории Черного и Каспийского морей);
  • 24 крылатые ракеты Х-101 (район пуска - Вологодская обл. РФ);
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (район пуска - Курская обл. РФ, ВОТ Донецкой обл.);
  • 430 ударных дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское, Чауда ВОТ АР Крым. Около 250 из них - "Шахеды".

Основное направление удара - Киевская область.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 460 целей - 58 ракет и 402 беспилотника различных типов:

  • 1 противокорабельную ракету "Циркон";
  • 7 баллистических ракет Искандер-М/С-400;
  • 25 крылатых ракет "Калибр";
  • 24 крылатые ракеты Х-101;
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;
  • 402 вражеских БпЛА различных типов.

В то же время зафиксировано попадание 6 ракет и 28 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) дронов на 7 локациях.

Информация о четырех вражеских ракетах уточняется.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрел Украины 14 марта

Напомним, в ночь на 14 марта российские войска осуществили комбинированный удар по Украине.

Несколько серий мощных взрывов прозвучало в Киеве, а также под атакой были по меньшей мере Сумы и Запорожская область. Также известно о пострадавших в Киевской области.

Подробнее о ночной атаке РФ на Украину - в материале РБК-Украина.

