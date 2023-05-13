UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Летіли бомбити Україну. З'явилися деталі про літаки і гелікоптери, що впали в РФ

Фото: З'явилися деталі про літаки і гелікоптери, що впали в РФ (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Чотири російські літаки і вертольоти, які зазнали аварії в Брянській області, входили в одну авіагрупу. Вони мали завдати ударів по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Комерсант".

За даними видання, винищувачі мали завдати ракетно-бомбового удару по цілях на території Чернігівської області, а вертольоти їх підстрахувати. Зокрема, щоб підібрати екіпажі Су, якщо вони будуть підбиті українськими військовими.

За даними Telegram-каналу Baza, пілоти чотирьох повітряних суден загинули. Зокрема,

  • у місті Клинці під час аварії вертольота Мі-8 загинули всі три члени екіпажу;
  • в Унецькому районі загинули три члени екіпажу другого вертольота Мі-8;
  • у селі Нижня загинули два пілоти винищувача-бомбардувальника Су-34;
  • у селі Сурецький Мураха загинув пілот винищувача Су-35.

Нагадаємо, сьогодні у Брянській області РФ упав вертоліт. За даними російських ЗМІ, перед падінням вертоліт довго кружляв над містом Клинці, а потім упав на приватний будинок.

Пізніше у РФ заявили, що в Брянській області впав ще один гелікоптер. Другий борт нібито "приземлився" у місті Стародуб.

Пізніше стало відомо про два гелікоптери і два літаки, які зазнали краху у РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна Росії проти України